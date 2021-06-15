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В Молдове впервые почти за год никто не умер от коронавируса

Вторник, 15 июня 2021, 09:53

В Молдове впервые за почти год не зарегистрировали ни одного летального случая от осложнений после заражения коронавирусом.

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Молдовы, пишет "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

Также в министерстве сообщили об отсутствии смертей у пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19.

В министерстве отметили, что количество смертей от коронавируса сократилось с 40 и больше день в начале года до 3-4 случаев в сутки в последние несколько недель.

В понедельник в Молдове сообщили об обнаружении 33 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Ни один сотрудник системы здравоохранения не заболел.

Все случаи передачи заболевания приходятся на местное распространение.

Общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 255 830 человек, умерших - 6154.

Напомним, на прошлой неделе Молдова пересекла отметку в полмиллиона прививок от коронавируса.

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Темы: Молдовакоронавирус
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