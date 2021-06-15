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Россия сняла Тихановскую с межгосударственного розыска

Вторник, 15 июня 2021, 13:30
Россия сняла Тихановскую с межгосударственного розыска

МВД России исключило белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую из базы данных межгосударственного розыска.

Об этом российскому агентству ТАСС во вторник рассказали в пресс-центре ведомства в ответ на его запрос, сообщает "Европейская правда".

В октябре 2020 года Тихановская была объявлена ​​в межгосударственный розыск на территории России. Основанием для этого стало уголовное дело. При этом с 25 мая 2021 года в базе разыскиваемых МВД России лиц информация о Тихановской отсутствовала.

В российском министерстве заявили, что решение об объявлении в международный розыск лица или его прекращении находится в компетенции правоохранительных органов государства-участника СНГ, которое является инициатором розыска, в этом случае Беларуси.

В ведомстве добавили, что по этому вопросу рекомендуется обращаться в правоохранительные органы Беларуси.

Тихановская выехала в Литву в прошлом году после того, как самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко начал репрессии против протестующих, обвинивших его в фальсификации выборов в 2020 году.

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Темы: ТихановскаяРосcиярозыскБеларусь
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