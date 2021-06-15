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Бензин из российского импорта: на Харьковщине разоблачили "серую" схему

Вторник, 15 июня 2021, 16:25
Бензин из российского импорта: на Харьковщине разоблачили серую схему

Пограничники разоблачили нелегальное производство топлива из нефтепродуктов "серого импорта".

Источник: Государственная пограничная службаГФССБУ

Детали: На территории Харьковской области был проведен ряд санкционированных обысков на заводе по производству горючего и заправках.

Правоохранители изъяли 738 000 литров нефтепродуктов, оборудование, финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику на общую сумму 54 млн гривен.

Отмечается, что оперативники ГПСУ получили информацию, что дельцы получали часть сырья из Российской Федерации, которое в дальнейшем использовали в производстве контрафактного горючего. Изготовлен контрафакт реализовывали на заправках в Харьковской и соседних областях.

Информацию передали следственному управлению ГФС Украины в Харьковской области. На основании предоставленных материалов в рамках уголовного производства по ст. 204 УК "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров" совместная межведомственная группа по силовой поддержке бойцов пограничного отряда "Дозор" провела санкционированные обыски.

По данным СБУ, незаконным изготовлением топлива занималось руководство двух местных коммерческих фирм. "Товар" сомнительного качества они изготовляли на территории своего предприятия. Злоумышленники закупали сырье низкого качества и добавляли к нему различные химические присадки.

Следственные мероприятия продолжаются.

Украинская правда

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Темы: Пограничная службабензин
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