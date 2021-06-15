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ЕС и США договорились покончить с 17-летним спором вокруг субсидий для Boeing и Airbus

Вторник, 15 июня 2021, 16:55

Соединенные Штаты и Европейский Союз во вторник договорились о прекращении спора о субсидиях конкурирующим производителям самолетов Boeing и Airbus и постепенной отмене штрафных пошлин на миллиарды долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Торговый представитель США Кэтрин Тай заявила, что обе стороны договорились о пятилетнем соглашении о приостановлении пошлин, что является центром спора. По ее словам, их можно будет ввести снова, если американские компании не смогут "честно конкурировать" с европейскими.

"Сегодняшнее объявление улаживает длительный раздражитель в отношениях США и ЕС", - сказала Тай, когда президент Джо Байден встречался с лидерами ЕС в Брюсселе. "Вместо того чтобы драться с одним из наших ближайших союзников, мы наконец собираемся вместе против общей угрозы", - добавила она.

Торговый спор обострился во времена администрации Трампа, и пошлины были наложены на продукцию компаний, которые не имеют ничего общего с производством самолетов, от французских виноделов до немецких пекарей в Европе и американских производителей алкогольных напитков.

США ввели тарифы на европейский экспорт в размере 7,5 миллиарда долларов в 2019 году после того, как Всемирная торговая организация постановила, что ЕС не выполнял своих решений по субсидиям для Airbus, базирующейся во Франции. ЕС отомстил в ноябре прошлого года наказанием в размере до 4 миллиардов долларов после того, как ВТО постановила, что США предоставляли незаконные субсидии компании Boeing из Сиэтла.

В марте, через несколько недель после вступления Байдена в должность, обе стороны договорились о приостановлении пошлин. Это приостановление началось 11 марта на четыре месяца. Новое соглашение официально вступит в силу 11 июля.

"Это действительно открывает новую главу в наших отношениях, потому что мы переходим от судебных процессов к сотрудничеству в области воздушных судов - после 17 лет споров", - заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Обе стороны заявили, что также будут совместно анализировать и рассматривать "нерыночную практику третьих сторон, которая может нанести ущерб нашим секторам гражданской авиации", сообщили в Еврокомиссии.

Стороны также договорились сотрудничать "для того, чтобы бросить вызов и противодействовать нерыночной практике Китая в этом секторе способами, отражающими наши стандарты добросовестной конкуренции".

Несмотря на прорыв, сделка не заканчивает трансатлантический торговый спор времен Трампа. Бывший президент США также ввел пошлины на сталь и алюминий с ЕС. Этот шаг разозлил европейские страны, поскольку он был оправдан как мера защиты национальной безопасности США.

Темы: ЕССШАавиа


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