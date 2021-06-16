Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ЕС утвердил санкции против режима Лукашенко за принудительную посадку самолета Ryanair

Среда, 16 июня 2021, 11:26
Фото president.gov.by

Послы стран Европейского Союза утвердили решение о введении санкции против лиц и организаций, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС только что утвердили запрет на получение виз и замораживание активов для 78 человек и 7 организаций, ответственных за репрессии в Беларуси и принудительную посадку самолета Ryanair 23 мая", – написал Джозвяк.

Ожидается, что решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС 21 июня и, соответственно, вступит в силу.

Напомним, 4 июня Совет Евросоюза утвердил решение запретить белорусским авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве ЕС и использовать аэропорты стран Евросоюза.

Решение было принято после выводов Европейского совета, в которых главы государств и правительств ЕС решительно осудили незаконную принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая.

В выводах также осуждалось задержание белорусским режимом журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги и содержался призыв принять необходимые меры, включая дополнительные санкции против физических лиц и субъектов хозяйствования и дальнейшие секторальные экономические санкции.

Темы: ЕСсанкцииБеларусьЛукашенко


powered by lun.ua
Главное сегодня

День Евро-2020 Италия, Уэльс и Россия побеждают в своих матчах

Новости 16 июня: саммит Байдена и Путина, карантинные ограничения

Байден на встрече с Путиным заявил о неизменной поддержке Украины

В четверг, пятницу и понедельник: центры массовой вакцинации изменили график на эти выходные

Путин заявил, что Байден объяснил обвинения в том, что он убийца

Путин с Байденом обсуждали войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО

Все новости...
ЕС
Transparency International: Пандемия привела к обострению коррупции во всем ЕС
"1+1" ответил партии Порошенко: "ЕС" все больше становится похожим на "ОПЗЖ"
ЕС и США договорились покончить с 17-летним спором вокруг субсидий для Boeing и Airbus
Последние новости
03:42
видеоВ столкновениях у сквота в Берлине пострадали более 60 полицейских
02:55
Израиль заявляет о пожарах, вызванных "огненными шарами" сектора Газы
02:25
видеоКитай и Россия представили проект совместной лунной базы
01:52
Защитника исторического наследия во Львове взяли под стражу
01:08
В России одобрили законопроекты о "регулирование интернета"
00:21
В ОП сообщили, как готовят визит Зеленского в США
23:56
День Евро-2020 Италия, Уэльс и Россия побеждают в своих матчах
23:21
Арахамия просит убрать Кузьмина с ВСК по сотрудничеству с Россией
22:47
Байден: Следующие месяцы покажут, можно ли доверять Путину
22:23
На Донбассе ранили украинского военного
Все новости...