Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Госдума предусмотрела за донаты "нежелательным" организациям до 5 лет тюрьмы

Среда, 16 июня 2021, 15:09
Госдума предусмотрела за донаты нежелательным организациям до 5 лет тюрьмы

Госдума РФ в третьем и окончательном чтении приняла закон, который ужесточает ответственность за участие в деятельности "нежелательных" организаций. 

Источник: "Meduza", которая маркирует себя как СМИ, выполняющее "функции иностранного агента"

Детали: Теперь в России уголовная ответственность за участие в деятельности таких организаций для их рядовых членов будет наступать после первого привлечения по административной статье, а не после второго, а для их руководителей – сразу. 

Помимо этого, за оказание финансовых услуг "нежелательной" организации или пожертвования в ее адрес предусматриваются обязательные или принудительные работы или лишение свободы на срок от 1-го до 5-ти лет. 

Этому предшествовало: 9 июня Госдума приняла закон, запрещающий гражданам России участвовать в работе "нежелательных" организаций, даже если они находятся за границей. Этот же закон позволит Росфинмониторингу получать информацию о любых переводах из-за границы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияСМИсвобода слова
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Росcия
Глава МИД Турции поговорил с Лавровым о "зерновой сделке"
Теперь о сбитых ракетах и разрушениях заявили в Брянской области
В Варшаве пророссийская демонстрация требовала остановить поддержку Украины
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: