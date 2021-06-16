Госдума предусмотрела за донаты "нежелательным" организациям до 5 лет тюрьмы

Госдума РФ в третьем и окончательном чтении приняла закон, который ужесточает ответственность за участие в деятельности "нежелательных" организаций.

Источник: "Meduza", которая маркирует себя как СМИ, выполняющее "функции иностранного агента"

Детали: Теперь в России уголовная ответственность за участие в деятельности таких организаций для их рядовых членов будет наступать после первого привлечения по административной статье, а не после второго, а для их руководителей – сразу.

Помимо этого, за оказание финансовых услуг "нежелательной" организации или пожертвования в ее адрес предусматриваются обязательные или принудительные работы или лишение свободы на срок от 1-го до 5-ти лет.

Этому предшествовало: 9 июня Госдума приняла закон, запрещающий гражданам России участвовать в работе "нежелательных" организаций, даже если они находятся за границей. Этот же закон позволит Росфинмониторингу получать информацию о любых переводах из-за границы.