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Госдума предусмотрела за донаты "нежелательным" организациям до 5 лет тюрьмы

Среда, 16 июня 2021, 15:09

Госдума РФ в третьем и окончательном чтении приняла закон, который ужесточает ответственность за участие в деятельности "нежелательных" организаций. 

Источник: "Meduza", которая маркирует себя как СМИ, выполняющее "функции иностранного агента"

Детали: Теперь в России уголовная ответственность за участие в деятельности таких организаций для их рядовых членов будет наступать после первого привлечения по административной статье, а не после второго, а для их руководителей – сразу. 

Помимо этого, за оказание финансовых услуг "нежелательной" организации или пожертвования в ее адрес предусматриваются обязательные или принудительные работы или лишение свободы на срок от 1-го до 5-ти лет. 

Этому предшествовало: 9 июня Госдума приняла закон, запрещающий гражданам России участвовать в работе "нежелательных" организаций, даже если они находятся за границей. Этот же закон позволит Росфинмониторингу получать информацию о любых переводах из-за границы.

Темы: РосcияСМИсвобода слова


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