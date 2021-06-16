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Правительство отменило требование теста для украинцев, возвращающихся из-за рубежа

Среда, 16 июня 2021, 15:51
Фото с Facebook аэропорта "Киев"

Правительство в связи с переходом всей страны к "зеленому" уровню по ситуации с коронавирусом отменило требование о наличии негативного теста на коронавирус или самоизоляции для украинцев, возвращающиеся из-за границы, и иностранцев с правом постоянного проживания в Украине.

Соответствующее сообщение опубликовал Правительственный портал, сообщает "Европейская правда".

"При "зеленом" уровне эпидемической опасности в Украине пересечение государственной границы из любых стран является беспрепятственным для граждан Украины или иностранцев с видом на жительство. Так же беспрепятственно граждане Украины могут пересекать КПВВ", - отмечают в сообщении Минздрава.

"Согласно совместному решению Минцифры с Минздравом, отныне не нужно будет устанавливать мобильное приложение "Дій вдома" при возвращении из-за границы в Украину", – уточняет в своем сообщении Министерство цифровой трансформации.

Гражданам других стран для въезда и дальше нужно обязательно иметь страховой полис, учитывающий и случай заболевания COVID-19, а также отрицательный тест или справку о полном курсе вакцинации:

  • отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов до пересечения границы; отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до пересечения границы)
  • отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы)
  • документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданный в соответствии с ММСП или в соответствии с заключенными Украиной международных договоров о взаимном признании документов о вакцинации.

Уточняется, что в случае возвращения на территории Украины иного уровня эпидемической опасности вместо нынешнего "зеленого" требование теста или самоизоляции вернется, независимо от страны прибытия.

Самоизоляция не будет требоваться при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до пересечения границы, или негативного экспресс-теста, или же документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Дополнительно: В Госпогранслужбе Украины УП уточнили, что начнут выполнять указанное решение правительства, когда соответствующие изменения вступят в силу.

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Темы: Кабинет министровтуризмкоронавирус


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