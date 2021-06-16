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Путин заявил, что Байден объяснил обвинения в том, что он убийца

Среда, 16 июня 2021, 19:32
Путин заявил, что Байден объяснил обвинения в том, что он убийца

По словам президента РФ Владимира Путина, виз уже выяснил отношения с президентом США по поводу его заявления "Путин - убийца".

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам саммита США-Россия.

Вопрос по этому поводу Путину поставил один из российских журналистов, который, впрочем, старательно избегал упоминания слова "убийца". Впрочем, контекст вопросы и ответ Владимира Путина не оставляли сомнения в том, что речь шла именно об интервью Джо Байдена со словами о том, что Путин является убийцей.

"Что касается резких заявлений ... Что сказать, мы все знаем эти заявления. Но после этого президент Байден мне позвонил, мы обьяснились, и меня его объяснения устроили. И он предложил мне встречу", - заверил Путин.

Он, впрочем, выступил с критикой американской власти, которая, по его мнению, ответствена за смерть людей в Афганистане и в Ираке. "Кто несет за это ответственность, кто убийца?"

Подробнее читайте в статье Не только Украина: о чем договорятся в Женеве Байден и Путин

О том, чего ожидать от саммита в Женеве, смотрите в видео на youtube-канале "Европейской правды".

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