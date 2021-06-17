Байден и Путин договорились о переговорах по контролю над вооружениями и кибербезопасности

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин договорились о проведении переговоров по контролю над вооружениями и кибербезопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Я рад, что мы договорились сегодня начать двусторонний диалог о стратегической стабильности, дипломатические переговоры, чтобы собрать наших военных экспертов и наших дипломатов вместе для работы над механизмом, который может привести к контролю над новым и опасным оружием, которое сейчас появляется", - сказал Байден.

Путин похвалил США за решение о продлении нового договора СНВ на пять лет, то есть до 2024 года.

"Конечно, возникает вопрос, что будет дальше", - добавил он, отметив, что дискуссии по контролю над вооружениями будут проведены на межведомственном уровне.

В вопросе о кибератаках Путин отверг обвинения о причастности России, заявив, что большинство кибератак в России исходят из США.

Байден в свою очередь сказал, что он сказал Путину, что критически важная инфраструктура, такая как вода или энергия, должна быть "закрыта" для взломов или других атак.

"Я указал ему, что у нас есть значительные возможности в киберпространстве, и он это знает. Он точно не знает, каковы они, но они значительны. Если они действительно нарушают эти основные нормы, мы ответим. Но я думаю, что последнее, чего он хочет сейчас, - это холодная война", - сказал президент США.