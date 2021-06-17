В Финляндии решили вакцинировать против COVID иностранных работников

Финляндия может обеспечить вакцинацию против коронавируса для рабочих из Украины, такую ​​рекомендацию Министерства здравоохранения получили местные органы власти.

Источник: информация от посольства Финляндии в Украине о прививках против COVID-19 для украинцев, выезжающих на работу или сезонные работы в Финляндию

Дословно: "Министерство здравоохранения Финляндии рекомендовало местным органам здравоохранения обеспечить вакцинацию против COVID-19 также иностранных граждан, работающих в Финляндии длительное время.

Граждане Украины могут обратиться за прививкой против COVID-19 в центр вакцинации муниципалитета, в котором они проживают.

Обратите внимание, что доступность вакцин и ход программы вакцинации различаются в зависимости от региона. Окончательное решение о возможности вакцинации иностранного гражданина всегда принимается муниципальными органами здравоохранения".