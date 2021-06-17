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Германия выводит из Литвы взвод из-за секс-скандала и песни в день рождения Гитлера

Четверг, 17 июня 2021, 10:24
Германия выводит из Литвы взвод из-за секс-скандала и песни в день рождения Гитлера
Фото ntv

Германия выводит из миссии НАТО в Литве взвод Бундесвера численностью около 30 человек из-за скандала с антисемитскими песнями, а также сообщений о насилии и сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что все необходимые расследования и процедуры в связи со скандалом будут продолжены в Германии. По ее словам, допущенные нарушения подрывают репутацию Бундесвера, а виновники будут наказаны по всей строгости.

Ранее журнал Der Spiegel сообщил, что из состава миссии НАТО в Литве были отозваны четыре немецких солдата из грубого поведения в ходе армейской вечеринки. Ведется расследование по подозрению в совершении таких преступлений, как сексуальное насилие, оскорбление с предположительно расистской основой, сексуальное принуждение и действия экстремистского характера.

По данным следствия, в ходе вечеринки, которая состоялась 30 апреля в районе города Рукла, некоторые немецкие солдаты напились и праздновали так шумно, что гостиничному персоналу пришлось вызвать немецкую военную полицию.

Согласно материалам дела, один из солдат попытался вставить член в рот спящего товарища, другой снимал происходящее на видео.

Другой вопиющий случай был выявлен в ходе расследования. По словам солдат, их сослуживцы из мотопехотного взвода Бундесвера распевали нацистские и антисемитские песни в день рождения Гитлера 20 апреля.

В протоколе показаний свидетелей отмечено, что солдаты пели эти песни вопреки запрету фельдфебеля, который, однако, не сообщил о нарушении начальству.

Главные подозреваемые также давили на сослуживцев, требуя, чтобы те не сообщали о том, что произошло.

В ходе расследования был выявлен факт пропажи в подразделении 569 патронов.

Ожидается, что военные вернутся в Германию в четверг и будут отстранены от миссии. Если обвинения против основных подозреваемых подтвердятся, они будут уволены из Бундесвера без предварительного уведомления.

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Темы: ГерманияЛитваНАТО
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