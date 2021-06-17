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В Польше раскрыли группу контрабандистов, которая поставляла оружие в Украину

Четверг, 17 июня 2021, 15:24
В Польше раскрыли группу контрабандистов, которая поставляла оружие в Украину

Польская пограничная служба совместно с Агентством внутренней безопасности и Национальной полицией при активной поддержке Европола изъяли около сотни единиц огнестрельного оружия в ходе рейдов против банды контрабандистов, поставлявших оружие в том числе в Украину.

Об этом в четверг, 17 июня, сообщили в пресс-службе Европола, пишет "Европейская правда".

Польские власти обнаружили оружие в ходе серии обысков домов в Свентокшиском и Лодзинском воеводствах. Обвинение предъявили 12 подозреваемым - все граждане Польши в возрасте от 32 до 60 лет.

Отмечается, что организованная преступная группа незаконно провозила оружие из Словакии в Польшу, Россию и Украину.

96 изъятых единиц огнестрельного оружия включают револьверы, пистолеты, автоматические винтовки и ручные пулеметы. По итогам дня обысков также было конфисковано несколько тысяч патронов различного калибра и одну ручную гранату.

Кроме того, во время обысков было обнаружено наличные на сумму более 50 000 евро, 14 растений марихуаны и некоторое количество амфетамина. Дело велось в тесном сотрудничестве с Европолом.

Эта операция происходит в рамках более широкого расследования, которое длится два года и проводится польской пограничной службой.

Результаты уже привели к изъятию около 200 единиц огнестрельного оружия и около 2700 единиц боеприпасов. 15 человек - 9 граждан Украины, 1 гражданин России и 5 граждан Польши - были задержаны.

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Темы: Польшаконтрабандаоружие
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