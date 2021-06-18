Самолет "повара Путина" стоит в аэропорту Берлина, несмотря на санкции ЕС
Частный самолет "повара Путина" Евгения Пригожина, который находится под санкциями США и Евросоюза, стоит на обслуживании в аэропорту Берлина.
Как сообщает "Европейская правда", самолет нашли журналисты BILD.
С 15 октября 2020 года Пригожин находится в санкционном списке США, а также в списке Европейского Союза. Это значит, что ему не разрешают въезжать в ЕС, а его активы должны быть заблокированы внутри Союза.
Но один из его активов - частный самолет типа Hawker 800XP стоимостью около 2 млн евро - совершил перелет из Санкт-Петербурга в Берлин через две недели после вступления в силу санкций и с тех пор стоит в аэропорту немецкой столицы.
Журналисты нашли самолет перед ангаром компании "Beechcraft Berlin Aviation", которая занимается ремонтом и обслуживанием.
Пригожин приобрел самолет в декабре 2019 года через подставную компанию в Литве. Он зарегистрировал самолет в Сан-Марино, крохотной стране, которая даже не имеет собственного аэропорта. По словам экспертов, самолет базировался в Санкт-Петербурге и принадлежит компании под названием "Clubgroup Ltd".
Самолет преимущественно использовался для полетов в Сирию, Ливию и восемь африканских странах. Это все страны, где частная армия "Вагнера" по поручению российского руководства проводит дестабилизирующие операции против местных органов власти или помогает пророссийским режимам.
Напомним, Федеральное бюро расследований США объявило в розыск Пригожина и объявило вознаграждение в размере до $250 000 за сведения, которые могут привести к его аресту.
В октябре 2020 года Евросоюз ввел санкции против Пригожина в связи с финансированием им деятельности российской частной военной компании "Вагнера" в Ливии.
Пригожин также считается менеджером и финансистом ЧВК "Вагнера", которая проводит или проводила опасные и дестабилизирующие операции в зарубежных странах, таких как Украина, Сирия, Судан, Ливия и Мозамбик.
Министерство финансов США в сентябре 2020-го ввело санкции против нескольких россиян и российских компаний из сети Пригожина.