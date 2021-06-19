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В Бельгии обвал на строительстве школы: 2 погибших, 9 пострадавших

Суббота, 19 июня 2021, 13:15

Два человека погибли во время обрушения строящейся начальной школы в бельгийском портовом городе Антверпен.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

Инцидент произошел в пятницу в новом районе Ньив-Зюйд, обрушились строительные леса и часть строящейся школы. Причины обрушения пока неизвестны.

Тело одного погибшего нашли под обломками в пятницу вечером, второго – в субботу рано утром. В настоящее время четыре человека все еще числятся пропавшими без вести.

Из-под завалов спасены девять человек. Четверо из них находятся в состоянии, которое считается "очень серьезным", четверо - в тяжелом состоянии, а один получил легкие травмы.

По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие были строителями. Поисково-спасательная операция продолжается.

Темы: Бельгия


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