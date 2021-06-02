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В РФ задержали экс-депутата Гудкова – росЗМИ

Среда, 2 июня 2021, 03:08

Экс-депутата Дмитрия Гудкова задержали за неуплату долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах.

Источник: российское издание ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах

Прямая речь собеседника издания: "Гудков задержан на 48 часов до избрания меры пресечения. Он проходит подозреваемым по делу, которое расследуется по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием)".

Детали: Другой источник сообщил, что вину Гудков не признает.

Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой представляют интересы Гудкова, подтвердил информацию о том, что политик стал подозреваемым по делу и задержан на двое суток.

Что предшествовало:В Москве после задержания экс-главы "Открытой России" Андрея Пивоварова, начались обыски у другого экс-главы этой оппозиционной организации Александра Соловьева и у экс-депутата Дмитрия Гудкова.

Темы: Росcияоппозиция


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