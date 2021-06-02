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Украина вернулась в тройку лидеров среди стран Европы по суточной смертности от COVID

Среда, 2 июня 2021, 06:24

За минувшие сутки в мире диагностировали более 447 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, Аргентине. Украина среди стран Европы занимает 3 место по суточной смертности от коронавируса.

Источник: Данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 133 000 новых заражений, в Бразилии – почти 78 000, в Аргентине – более 35 000.

Кроме того, почти 26 000 больных зарегистрировали в Колумбии. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Иран и США.

Украина среди стран мира занимает 30 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 10 позицию и 3 место по суточной смертности от коронавируса.

 

Умерли за сутки более 10 000 человек, у которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 154 40 9879 человек. Сейчас насчитывается около 14 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3 575 686 смертей от COVID-19.

Предыстория:

  • За сутки 31 мая в Украине зафиксировали 2 137 новых случаев заболеваний COVID-19, госпитализировали 579 больных, при этом 163 человека умерли, 12 085 человек выздоровели от коронавируса.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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