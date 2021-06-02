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В Украине 2205 случаев COVID-19, 9 тысяч человек выздоровели

Среда, 2 июня 2021, 08:24
В Украине 2205 случаев COVID-19, 9 тысяч человек выздоровели

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 2205 новых случаев заболеваний COVID-19, среди них - 104 ребенка и 85 медработников.

Источник: пресс-служба МОЗ

Детали: Кроме того, за минувшие сутки: госпитализированы - 1262 человека; летальных случаев - 158; выздоровели - 9405 человек;

За все время пандемии в Украине: заболело - 2 206 836 человек; выздоровели - 2 062 572 лица; летальных исходов - 50 857; проведено ПЦР-тестов - 10 235 181.

1 июня в Украине протестировано: методом ПЦР - 27 936 человек, методом ИФА - 11 348 человек, экспресс-тестами - 25 592 человека.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях.

За сутки 1 июня 18 884 человека привито против COVID-19. Одну дозу получили 15 858 человек, полностью иммунизированы - 3026 человек.

Предыстория:

  • За сутки 31 мая в Украине зафиксировали 2 137 новых случаев заболеваний COVID-19, госпитализировали 579 больных, при этом 163 человека умерли, 12 085 человек выздоровели от коронавируса.

Украинская правда

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Темы: Covid-2019коронавирусУкраина
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