Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Беларуси сообщили о состоянии политзаключенного, который попытался перерезать себе горло в суде

Среда, 2 июня 2021, 09:35
Радыё Свабода

Белорусский Минздрав сообщил, что политзаключенный Степан Латыпов, который попытался перерезать себе горло в зале суда, находится в стабильном состоянии.

Источник: Минздрав Беларуси

Дословно: "Состояние 41-летнего мужчины, который причинил себе телесные повреждения в зале суда, стабильное…

На данный момент состояние пациента стабильное, жизнеугрожающих ситуаций нет. Пациент пришел в себя после наркоза".

Детали: Латыпова госпитализировали в хирургическое отделение МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии.

Отмечается, что все необходимые медицинские мероприятия были выполнены. В частности, была произведена обработка раны.

Напомним: 

  • 1 июня в Минске во время судебного заседания политзаключенный Степан Латыпов попытался перерезать себе горло.

Украинская правда
Темы: Беларусьполитзаключенные


powered by lun.ua
Главное сегодня

Волкер теперь лоббирует интересы "Северного потока 2" – Зеркаль

инфографикаПочти 200 нардепов получили миллионы помощи от государства – ОПОРА

фотоОбъявлено подозрение полицейскому, который напал на журналиста hromadske Кутепова

В РФ считают, что в Украину под видом учений с НАТО доставят оружие

Беларусь заявила, что международным рейсам "опасно" летать над Украиной

фотоПрокуратура и фискалы Киева обыскивают ГИВЦ

Все новости...
Беларусь
Есть ссадина на лбу – адвокат Протасевича о его возможном избиении
Ситуация с самолетом Ryanair имеет признаки спецслужб РФ – Данилов
Лукашенко не против, чтобы "представители" ОРЛО допросили Протасевича
Последние новости
15:23
В Раде пытаются увеличить пенсионный возраст украинцев
15:17
Рада приняла в первом чтении налоговый законопроект "Дія City"
15:11
Сенаторы США обсудили с Зеленским военную помощь Украине
15:10
80 миллионов жителей ЕС полностью вакцинированы от коронавируса
15:00
Во время экскурсии на Львовщине погиб ребенок: упал в водопад
14:57
Верховный суд отменил штраф АМКУ на "Империал Тобакко" в 460 миллионов
14:38
Волкер теперь лоббирует интересы "Северного потока 2" – Зеркаль
14:34
В WizzAir раскритиковали ограничение полетов над Беларусью после инцидента с рейсом Ryanair
14:28
Весна в Киеве оказалась холоднее нормы
14:27
Если Беларусь допустит "ЛНР" к Протасевичу, ТКГ не будет собираться в Минске – Арестович
Все новости...