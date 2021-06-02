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В Беларуси сообщили о состоянии политзаключенного, который попытался перерезать себе горло в суде

Среда, 2 июня 2021, 09:35
В Беларуси сообщили о состоянии политзаключенного, который попытался перерезать себе горло в суде
Радыё Свабода

Белорусский Минздрав сообщил, что политзаключенный Степан Латыпов, который попытался перерезать себе горло в зале суда, находится в стабильном состоянии.

Источник: Минздрав Беларуси

Дословно: "Состояние 41-летнего мужчины, который причинил себе телесные повреждения в зале суда, стабильное…

На данный момент состояние пациента стабильное, жизнеугрожающих ситуаций нет. Пациент пришел в себя после наркоза".

Детали: Латыпова госпитализировали в хирургическое отделение МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии.

Отмечается, что все необходимые медицинские мероприятия были выполнены. В частности, была произведена обработка раны.

Напомним: 

  • 1 июня в Минске во время судебного заседания политзаключенный Степан Латыпов попытался перерезать себе горло.

Украинская правда
Темы: Беларусьполитзаключенные
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