В Беларуси сообщили о состоянии политзаключенного, который попытался перерезать себе горло в суде
Среда, 2 июня 2021, 09:35
Белорусский Минздрав сообщил, что политзаключенный Степан Латыпов, который попытался перерезать себе горло в зале суда, находится в стабильном состоянии.
Источник: Минздрав Беларуси
Дословно: "Состояние 41-летнего мужчины, который причинил себе телесные повреждения в зале суда, стабильное…
На данный момент состояние пациента стабильное, жизнеугрожающих ситуаций нет. Пациент пришел в себя после наркоза".
Детали: Латыпова госпитализировали в хирургическое отделение МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии.
Отмечается, что все необходимые медицинские мероприятия были выполнены. В частности, была произведена обработка раны.
Напомним:
- 1 июня в Минске во время судебного заседания политзаключенный Степан Латыпов попытался перерезать себе горло.
Украинская правда