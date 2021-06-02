Объявлено подозрение полицейскому, который напал на журналиста hromadske Кутепова

Следователи теруправления ГБР Киева сообщили о подозрении патрульному полицейскому в умышленном препятствовании профессиональной деятельности журналиста "Громадського телевидения" Богдана Кутепова.

Источник: ГБР, Киевская городская прокуратура

Детали: Следствие установило, что в конце апреля 2020 года во время прямого эфира с акции протеста предпринимателей полицейский выбил из рук журналиста мобильный телефон и сломал стабилизатор, который использовался для видеосъемки.

Также полицейский не представился журналисту, а не разъяснил ему требования об ограничении передвижения в связи с карантинными ограничениями из-за COVID-19.

Объяснения журналиста в законности своих профессиональных действий, в том числе выбор локации в зеленой зоне обусловлен служебной необходимостью - поиском лучшего ракурса ведения видеосъемки, полицейский проигнорировал и вытолкнул его на тротуар.

Правоохранителя подозревают в умышленном препятствовании осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности, совершенном должностным лицом с использованием своего служебного положения, умышленном повреждении имущества, принадлежащего журналисту, в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности.

Полицейскому может грозить наказание в виде штрафа от 1 тыс. до 4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. до 68 000 гривен) или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Дополнительно: Процессуальное сопровождение в уголовном производстве осуществляет Киевская городская прокуратура, оперативное сопровождение - ДВБ Национальной полиции.

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