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Объявлено подозрение полицейскому, который напал на журналиста hromadske Кутепова

Среда, 2 июня 2021, 13:13

Следователи теруправления ГБР Киева сообщили о подозрении патрульному полицейскому в умышленном препятствовании профессиональной деятельности журналиста "Громадського телевидения" Богдана Кутепова.

Источник: ГБР, Киевская городская прокуратура

Детали: Следствие установило, что в конце апреля 2020 года во время прямого эфира с акции протеста предпринимателей полицейский выбил из рук журналиста мобильный телефон и сломал стабилизатор, который использовался для видеосъемки.

 

Также полицейский не представился журналисту, а не разъяснил ему требования об ограничении передвижения в связи с карантинными ограничениями из-за COVID-19.

Объяснения журналиста в законности своих профессиональных действий, в том числе выбор локации в зеленой зоне обусловлен служебной необходимостью - поиском лучшего ракурса ведения видеосъемки, полицейский проигнорировал и вытолкнул его на тротуар.

Правоохранителя подозревают в умышленном препятствовании осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности, совершенном должностным лицом с использованием своего служебного положения, умышленном повреждении имущества, принадлежащего журналисту, в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности.

Полицейскому может грозить наказание в виде штрафа от 1 тыс. до 4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. до 68 000 гривен) или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Дополнительно: Процессуальное сопровождение в уголовном производстве осуществляет Киевская городская прокуратура, оперативное сопровождение - ДВБ Национальной полиции.

Предыстория:

  • Конфликт произошел 29 апреля между Кутеповым и патрульным батальона тактико-оперативного реагирования управления патрульной полиции в Киеве во время акции возле Кабмина.
  • Журналисты Богдан Кутепов и Никита Мекензин вели стрим акции протеста предпринимателей с холма в парке напротив Кабмина. К ним подошли несколько полицейских ТОР и сказали оставить эту территорию. Мол, Кутепов "стоял на зеленой зоне".
  • На журналистов напали и вытолкнули с газона. Это происходило в прямом эфире. После этого правоохранители возмутились тем, что журналист продолжал снимать, угрожали сломать ему камеру и сломали стабилизатор. Журналисты вызвали полицию и написали заявление о совершении преступления.

Украинская правда
Темы: СМИскандалполиция


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