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Полицейские напали на журналиста на митинге против карантина: основание – газон

Среда, 29 апреля 2020, 11:19
Полицейские напали на журналиста на митинге против карантина: основание – газон

Журналиста hromadske Богдана Кутепова, который возле Кабинета министров вел прямую трансляцию акции протеста предпринимателей против ограничений во время карантина, побили полицейские и сломали его технику.

Источник: сайт канала hromadske 

Детали: Утром 29 апреля журналисты Богдан Кутепов и Никита Мекензин стримили акцию протеста предпринимателей с холма в парке напротив Кабмина.

К ним подошли несколько полицейских ТОР и сказали покинуть эту территорию. Мол, Кутепов "стоял на зеленой зоне".

Кутепов объяснил, что имеет "служебную необходимость" снимать с того места, где лучше видно протест. На это правоохранители назвали его "клоуном".

Оператор спрашивал полицейских, почему они должны отойти от этого места, на что полицейские сказали "либо забираешь (камеру – ред.), либо я сломаю".

С этими словами на журналистов напали и вытолкнули с газона. Все это происходило в прямом эфире.

После этого правоохранители возмутились тем, что журналист продолжал снимать, угрожали сломать ему камеру. И с этими словами они сломали стабилизатор.

Прямой эфир пришлось прервать.

Журналисты вызвали полицию и написали заявление о совершении преступления.

Национальная полиция, в свою очередь, сообщила, что дежурные получили сообщение от журналиста "Громадського телебачення" о том, что во время съемок сотрудники ТОР патрульной полиции препятствовали его профессиональной деятельности. Чтобы выяснить все обстоятельства инцидента, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

Проводится проверка, материалы которой будут переданы в Государственное бюро расследований для принятия процессуального решения.

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Темы: СМИполицияакциикарантинКабинет министров
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