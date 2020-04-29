Полицейские напали на журналиста на митинге против карантина: основание – газон

Журналиста hromadske Богдана Кутепова, который возле Кабинета министров вел прямую трансляцию акции протеста предпринимателей против ограничений во время карантина, побили полицейские и сломали его технику.

Источник: сайт канала hromadske, Оксана Романюк в Facebook

Детали: Утром 29 апреля журналисты Богдан Кутепов и Никита Мекензин стримили акцию протеста предпринимателей с холма в парке напротив Кабмина.

К ним подошли несколько полицейских ТОР и сказали покинуть эту территорию. Мол, Кутепов "стоял на зеленой зоне".

Кутепов объяснил, что имеет "служебную необходимость" снимать с того места, где лучше видно протест. На это правоохранители назвали его "клоуном".

Поліція побила нашого журналіста Богдана Кутєпова та зламала його техніку під час прямого етеру під Кабінетом міністрів. На нього напали, бо він «стояв на зеленій зоні» pic.twitter.com/qk0HC2WJyr — hromadske (@HromadskeUA) April 29, 2020

Оператор спрашивал полицейских, почему они должны отойти от этого места, на что полицейские сказали "либо забираешь (камеру – ред.), либо я сломаю".

С этими словами на журналистов напали и вытолкнули с газона. Все это происходило в прямом эфире.

После этого правоохранители возмутились тем, что журналист продолжал снимать, угрожали сломать ему камеру. И с этими словами они сломали стабилизатор.

Прямой эфир пришлось прервать.

Журналисты вызвали полицию и написали заявление о совершении преступления.

Национальная полиция, в свою очередь, сообщила, что дежурные получили сообщение от журналиста "Громадського телебачення" о том, что во время съемок сотрудники ТОР патрульной полиции препятствовали его профессиональной деятельности. Чтобы выяснить все обстоятельства инцидента, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

Проводится проверка, материалы которой будут переданы в Государственное бюро расследований для принятия процессуального решения.