ЧМ по хоккею в Латвии: на матч России с Беларусью пришел только один болельщик

На матче проходящего в Риге Чемпионата мира по хоккею между сборными России и Беларуси, который состоялся 1 июня присутствовал только один болельщик.

Источник: Sports.ru, Медуза

Детали: 1 июня было первым днем, когда власти Латвии разрешили болельщикам присутствовать на матчах чемпионата. В предыдущие дни игры проводились без зрителей.

Комментатор "Матч ТВ" Роман Скворцов сообщил, что на игру Россия - Беларусь было продано два билета. На трибунах же присутствовал один болельщик.

Матч закончился со счетом 6:0. Благодаря победе Россия заняла первое место в своей группе и теперь в четвертьфинале сыграет с Канадой.

На проходившем одновременно матче между Латвией и Германией присутствовали около 800 болельщиков.

Предыстория:

Чемпионат мира по хоккею планировали на период с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. Однако из-за протестов, вспыхнувших в Беларуси после фальсифицированных президентских выборов в августе, начали обсуждать перенос части турнира из Минска. В начале 2021 года у Беларуси официально забрали право проводить ЧМ, в частности после того, как авторитетные спонсоры турнира начали отказываться его поддерживать.

Сейчас чемпионат проходит в Латвии. На центральной площади Риги повесили флаги всех сборных-участниц. После того, как белорусский диктатор Лукашенко принудительно посадил самолет "Афины-Вильнюс", чтобы снять с него оппозиционного журналиста и отправить за решетку, мэр Риги Мартиньш Стакис принял решение снять красно-зеленый флаг и поднять бело-красно-белый в знак солидарности с белорусским народом.