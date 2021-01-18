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Беларуси официально отказали в проведении Чемпионата мира по хоккею

Понедельник, 18 января 2021, 16:53
Беларуси официально отказали в проведении Чемпионата мира по хоккею

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель объявил, что совет организации принял решение перенести часть чемпионата мира по хоккею 2021 года за пределы Белорусси.

Источник: сайт IIHF

Дословно: "Из-за проблем с безопасностью Совет IIHF подтвердил, что решение перенести чемпионат мира по хоккею 2021 из Беларуси не избежать.

Решение было принято Советом после завершения должной проверки".

Прямая речь Фазеля: "Очень прискорбно, что пришлось отменить совместную заявку Минска и Риги. В ходе переговоров мы пытались поспособствовать тому, чтобы ЧМ-2021 стал инструментом примирения. Чтобы он помог решить социально-политические проблемы, происходящие в Беларуси".

Справка: Чемпионат мира по хоккею запланировали в период с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге

Однако из-за протестов, которые происходят в Беларуси после президентских выборов в августе, начали обсуждать перенос части турнира из Минска в другую страну. Пока неизвестно, где пройдет чемпионат.

Напомним: 18 января автопроизводитель Skoda и косметический бренд Nivea заявили об отказе выступить спонсорами Чемпионата мира по хоккею, если он состоится в Беларуси.

Украинская правда
Темы: БеларусьЛукашенкоспорт
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