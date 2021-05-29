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Госдеп США просит более $ 6 миллиардов на военную помощь другим странам

Суббота, 29 мая 2021, 03:18

Госдепартамент США запрашивает $ 6,1 миллиарда для финансирования военной помощи иностранным государствам, из которых почти $ 300 млн странам Европы и Евразии с целью противодействия угрозам со стороны России.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на план бюджета

Детали: В плане бюджета говорится, что этот запрос в случае его одобрения будет способствовать обеспечению безопасности граждан США за счет усиления военной поддержки ключевых союзников США и правительств стран-партнеров, чтобы они могли способствовать региональной и глобальной стабильности и противодействовать транснациональным угрозам, включая терроризм и торговлю наркотиками, оружием и людьми.

В частности, в нем отмечается, что "стратегические приоритеты в области безопасности в Европе и Евразии заключаются в противодействии российскому влиянию и агрессии посредством укрепления возможностей союзников и партнеров (...) обеспечивать собственную защиту за счет улучшения взаимодействия с НАТО и другими западными силами".

К числу приоритетных получателей средств, согласно подготовленному администрацией США проектом бюджета, входят Украина, Грузия, Эстония, Латвия и Литва.

Кроме того, $ 112 млн Госдеп просит выделить на обучение иностранных военных.

Так, около $ 27 млн предлагается направить в Европу и в Евразию, чтобы "усилить региональную безопасность и взаимодействие среди американских, европейских вооруженных сил и сил НАТО, и помочь противодействию российской агрессии".

Приоритетными получателями средств названы Болгария, Грузия, Польша, Румыния, Турция и Украина.

Подготовленный администрацией США проект бюджета на 2022 финансовый год будет направлен на рассмотрение в Конгресс.

Напомним: Президент Соединенных Штатов Джо Байден представил проект федерального бюджета на 2022 финансовый год с увеличением государственных расходов до $ 6 трлн.

Темы: СШАбюджет


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