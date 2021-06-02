Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Гибель мальчика на экскурсии: у классного руководителя сердечный приступ

Среда, 2 июня 2021, 16:09
фото ГСЧС

Классный руководитель мальчика, погибшего во время экскурсии на Львовщине, получил сердечный приступ и находится в больнице.

Источник: начальник управления образования Львовского городского совета Зоряна Довганик, сообщает сайт горсовета

Прямая речь: "Классный руководитель, который сопровождал детей, получил сердечный приступ, поэтому находится сейчас в больнице в городе Сколе.

Кроме того, учитель, который спасал жизнь ребенку, наглотался воды и получил переохлаждение, поэтому также доставлен в больницу в Сколе".

Детали: По словам Довганик, школьников во время экскурсии сопровождали 3 учителей и 2 родителей.

Педагоги и медики проводили реанимационные мероприятия на месте, но спасти жизнь ребенка не удалось.

Управление образования создаст комиссию для расследования фактов трагедии.

Что предшествовало: Во время экскурсии в Стрийском районе Львовской области в среду погиб ученик 6 класса из Львова.

Украинская правда
Темы: ЛьвовЛьвовщинаобразование


powered by lun.ua
Главное сегодня

обновлено от 19:07Законопроект Зеленского о деолигархизации уже в Раде: что предусматривает

Печерский суд арестовал имущество Шария в Испании – журналист

фотоЗеленский на встрече с сенаторами США пожаловался на санкции против РФ

Кабмин назначил нового главного санитарного врача Украины

Кабмин разрешил платить пенсии наличными до 2023 года

Кабмин поднял предельную цену литра бензина и дизтоплива

Все новости...
Львов
Во время экскурсии на Львовщине погиб ребенок: упал в водопад
На стадионе Арена Львов заработал пункт массовой вакцинации против Covid
Во Львове построят первый крематорий
Последние новости
20:37
обновлено от 19:07Законопроект Зеленского о деолигархизации уже в Раде: что предусматривает
20:20
Комитет Рады дал "зеленый свет" законопроекту, который уберет старые маршрутки
20:09
Президент Польши вручил медали украинцам за помощь полякам в ХХ веке
19:52
Печерский суд арестовал имущество Шария в Испании – журналист
19:29
На украинский авиарынок зайдет новый лоукостер с рейсами в Германию
19:10
Зеленский - сенаторам США: отсутствующие сигналы относительно членства Украины в НАТО усиливают РФ
18:58
Экс-первый заместитель министра экономики Кухта стал советником Галущенко
18:56
Конгресс США готовится заставить Байдена ввести санкции против "Северного потока 2" - Зеркаль
18:54
Суд закрыл производство против Приватбанка - применил "антиколомойский" закон
18:37
Волкер: Я противник "Северного потока-2" и не занимаюсь его лоббизмом
Все новости...