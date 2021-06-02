Гибель мальчика на экскурсии: у классного руководителя сердечный приступ
Классный руководитель мальчика, погибшего во время экскурсии на Львовщине, получил сердечный приступ и находится в больнице.
Источник: начальник управления образования Львовского городского совета Зоряна Довганик, сообщает сайт горсовета
Прямая речь: "Классный руководитель, который сопровождал детей, получил сердечный приступ, поэтому находится сейчас в больнице в городе Сколе.
Кроме того, учитель, который спасал жизнь ребенку, наглотался воды и получил переохлаждение, поэтому также доставлен в больницу в Сколе".
Детали: По словам Довганик, школьников во время экскурсии сопровождали 3 учителей и 2 родителей.
Педагоги и медики проводили реанимационные мероприятия на месте, но спасти жизнь ребенка не удалось.
Управление образования создаст комиссию для расследования фактов трагедии.
Что предшествовало: Во время экскурсии в Стрийском районе Львовской области в среду погиб ученик 6 класса из Львова.