Гибель мальчика на экскурсии: у классного руководителя сердечный приступ

Классный руководитель мальчика, погибшего во время экскурсии на Львовщине, получил сердечный приступ и находится в больнице.

Источник: начальник управления образования Львовского городского совета Зоряна Довганик, сообщает сайт горсовета

Прямая речь: "Классный руководитель, который сопровождал детей, получил сердечный приступ, поэтому находится сейчас в больнице в городе Сколе.

Кроме того, учитель, который спасал жизнь ребенку, наглотался воды и получил переохлаждение, поэтому также доставлен в больницу в Сколе".

Детали: По словам Довганик, школьников во время экскурсии сопровождали 3 учителей и 2 родителей.

Педагоги и медики проводили реанимационные мероприятия на месте, но спасти жизнь ребенка не удалось.

Управление образования создаст комиссию для расследования фактов трагедии.

Что предшествовало: Во время экскурсии в Стрийском районе Львовской области в среду погиб ученик 6 класса из Львова.