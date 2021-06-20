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Посол РФ в США после трех месяцев консультаций вернулся в Вашингтон

Воскресенье, 20 июня 2021, 13:59

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов вылетел в Вашингтон после того, как три месяца находился в Москве на консультациях.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает российское информагентство ТАСС.

Самолет отправился из аэропорта Шереметьево в 09:18 по московскому времени. Антонов прошел на посадку без комментариев для прессы.

Напомним, посол России в США Анатолий Антонов был отозван из Вашингтона около трех месяцев назад после того, как Байден назвал Путина убийцей, а посол США в России Джон Салливан вылетел в Вашингтон почти два месяца назад после того, как Россия предложила ему вернуться в Вашингтон для консультаций.

На первой встрече в Женеве 16 июня президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин договорились о взаимном возвращении послов.

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Темы: СШАРосcиядипломатические отношения


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