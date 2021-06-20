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CША готовят новые санкции против России из-за отравления Навального

Воскресенье, 20 июня 2021, 18:21
CША готовят новые санкции против России из-за отравления Навального

Администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительные санкции против России в связи с отравлением и заключением критика Путина Алексея Навального.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, о этом 20 июня объявил советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы готовим еще один пакет санкций в связи с этим случаем. Мы все время давали понять, что не будем воздерживаться от реагирования - будь это инцидент с Solar Winds (масштабная кибератака через программное обеспечение компании - Ред.), или вмешательство в выборы, или дело Навального, если речь идет об ответе на вредительскую деятельность России", - цитирует его CNN.

Джейк Салливан добавил, что санкции будут введены тогда, когда в США "смогут гарантировать, что они направлены "на правильные цели".

Четыре дня назад, 16 июня, президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин встречались в Женеве.

Байден заявил, что предупреждал Путина во время этой встречи, что потенциальная смерть Навального в тюрьме обернется для России "разрушительными" последствиями.

Напомним, в апреле США ввели масштабные санкции против России и объявили, что высылают 10 российских дипломатов в ответ на вмешательство России в выборы, кибератаки, нарушения прав человека и оккупацию Крыма. В ответ Россия объявила, что применяет санкции к восьми чиновникам США, высылает 10 американских дипломатов и накладывает строгие ограничения на персонал в посольстве США. Посол России в США Анатолий Антонов был отозван из Вашингтона после того, как Байден назвал Путина убийцей, а посол США в России Джон Салливан вылетел в Вашингтон после того, как Россия предложила ему вернуться в США для консультаций.

На встрече Байден и Путин договорились о взаимном возвращении послов и посол РФ уже вернулся в США.

Читайте также: Ловушка для Путина: какие последствия будет иметь встреча президентов США и РФ,

а также: Второй шаг Байдена: как США будут усиливать санкции против РФ.

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Темы: СШАсанкцииНавальный
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