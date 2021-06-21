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Партия Макрона потерпела серьезное поражение на местных выборах во Франции

Понедельник, 21 июня 2021, 12:39

Во Франции в воскресенье состоялся первый тур выборов в местные советы, президентская партия "Вперед, Республика" серьезно отстает от конкурентов, ультраправые набрали меньше чем ожидалось.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Партия Макрона надеялась набрать 15% голосов, возможно, даже больше в некоторых регионах, как прогнозировали некоторые оптимистичные опросы. Однако президентская партия убедила только около 10-11% избирателей.

По общему количеству голосов на выборах лидируют французские правые - партия "Республиканцы" и их союзники, набирая 27-29% голосов. Ультраправое "Национальное объединение" Марин Ле Пен получает около 19% - меньше, чем прогнозировали социологи в предвыборных оценках. Это меньше и результата ультраправых на предыдущих региональных выборах 2015 года, когда в первом туре они набрали 27,7% голосов.

Социалисты набирают 16,5 - 17,5%. Результат "зеленых" из партии "Европа - Экология - Зеленые" - около 12 - 13% голосов избирателей. Результат крайне левой "Непокорный Франции" - около 4%.

Выборы состоялись при рекордной явке избирателей - на участки пришли менее 35% граждан, имеющих право голоса.

Региональные выборы, второй тур голосования на которых состоится 27 июня, демонстрируют настроения перед президентскими выборами следующего года.

Подробнее о выборах во Франции читайте в статье "Эффект Зеленского", чтобы победить Макрона: чего ждать от выборов во Франции.

Смотрите или слушайте также разговор с Денисом Колесником - французским политическим аналитиком украинского происхождения на канале ЕП.

Темы: виборыМакронФранция


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