Украина и Великобритания будут вместе строить военные корабли
Украина и Великобритания договорились о совместном строительстве военных кораблей и баз для отечественных Военно-морских сил.
Источник: Минобороны со ссылкой на "АрмияInform"
Детали: 21 июня в Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS DEFENDER министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины.
Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины.
На церемонии присутствовали секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, первый морской лорд Великобритании адмирал Тони Радакин и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.
Участники церемонии также наблюдали за совместными учениями украинских, британских и американских военных на борту корабля.
Эсминец HMS DEFENDER прибыл в Одессу в прошлую пятницу. Он стал уже вторым кораблем Королевского флота, который посетил Одессу в течение последних нескольких недель, после HMS TRENT.