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Украина и Великобритания будут вместе строить военные корабли

Понедельник, 21 июня 2021, 21:40
Украина и Великобритания будут вместе строить военные корабли
фото Минобороны

Украина и Великобритания договорились о совместном строительстве военных кораблей и баз для отечественных Военно-морских сил.

Источник: Минобороны со ссылкой на "АрмияInform"

Детали: 21 июня в Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS DEFENDER министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины.

Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины.

На церемонии присутствовали секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, первый морской лорд Великобритании адмирал Тони Радакин и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Участники церемонии также наблюдали за совместными учениями украинских, британских и американских военных на борту корабля.

Эсминец HMS DEFENDER прибыл в Одессу в прошлую пятницу. Он стал уже вторым кораблем Королевского флота, который посетил Одессу в течение последних нескольких недель, после HMS TRENT.

Украинская правда

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Темы: МинобороныВеликобританияОдесса
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