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Если пропустили вторую дозу вакцины: в Минздраве дали рекомендации

Понедельник, 21 июня 2021, 22:38
Если пропустили вторую дозу вакцины: в Минздраве дали рекомендации

В случае невозможности сделать прививку второй дозой вакцины от коронавируса в рекомендуемые сроки ее можно сделать позже, а для некоторых вакцин – раньше.

Источник: Минздрав

Детали: В Минздраве напомнили, что прививки 2-й дозой вакцины желательно делать в срок:

  • Comirnaty / Pfizer-BioNTech – 21-28 дней,
  • CoronaVac / Sinovac Biotech – 28 дней,
  • Oxford / AstraZeneca – 12 недель.

При этом в случае непреодолимых обстоятельств введение второй дозы можно сделать на 7 дней раньше указанного интервала для вакцин CoronaVac / Sinovac и AstraZeneca (Covishield / SKBio).

Для вакцины Comirnaty / Pfizer-BioNTech сразу указано "окно", в рамках которого можно сделать прививку – в период между двадцать первым и двадцать восьмым днем ​​после введения первой дозы.

Вторая доза вакцины против COVID-19, введенная раньше или позже рекомендованного интервала, засчитывается без необходимости ее повторного введения или вакцинации сначала.

Отмечается, что на данный момент не определен конечный поздний срок введения второй дозы вакцины против COVID-19. Поэтому, если вакцинироваться второй дозой вовремя не удалось, это следует сделать при первой возможности.

При этом в Минздраве рекомендуют прививаться раньше или позже только в случае крайней необходимости.

Украинская правда

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Темы: вакцинациякоронавирусМинздрав
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