Google дал сбой

Пользователи смартфонов в разных уголках мира, включая Украину, сообщают о сбое в работе Google.

Источник: соцсети, американская и российская версии Downdetector

Детали: Жалобы на приложение Google поступают из США,Великобритании, Испании, Италии, Германии, Польши, а также из Украины, Беларуси и России.

Число жалоб начало резко расти примерно в 7:30 по Киеву. 71% жалоб посвящен проблемам с сайтом, еще 28% – сложностям с авторизацией.

Некоторые жалобы звучат так: "постоянно выпрыгивает снизу уведомление".

Люди в комментариях советуют друг другу перейти в Play Market и удалить приложение Google там.