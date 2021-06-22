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Президент Грузии 23 июня посетит Украину

Вторник, 22 июня 2021, 11:41

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 23 июня приедет в Киев с официальным визитом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Грузия онлайн.

В рамках визита Зурабишвили встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встречи пройдут с глазу на глаз и в расширенном составе.

В Киеве у нее также запланированы встречи премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.

Ранее Украина и Грузия договорились о координации действий для приближения к вступлению в ЕС и НАТО, в частности получение Плана действий по членству в Альянсе (ПДЧ).

Напомним, в Украину после почти года перерыва вернулся посол Грузии Теймураз Шарашенидзе, которого отозвали в Тбилиси для консультаций в мае прошлого года из-за назначения Михеила Саакашвили председателем исполнительного комитета Национального совета реформ.

Темы: ГрузияУкраинапрезидент


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