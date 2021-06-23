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ПАСЕ рассмотрит вопрос защиты крымских татар под российской оккупацией

Среда, 23 июня 2021, 11:39
ПАСЕ рассмотрит вопрос защиты крымских татар под российской оккупацией

Парламентская ассамблея Совета Европы в среду вечером должна рассмотреть резолюцию о ситуации с крымскими татарами.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды", в распоряжении которой есть текст документа с предложенными поправками.

Проект документа предлагает довольно жесткие формулировки в отношении тех действий, которые совершает российская оккупационная администрация в отношении крымских татар.

Среди прочего, ассамблее предлагают признать, что власти РФ прибегает к "серьезным нарушениям в отношении крымских татар, включая убийства, насильственные исчезновения, которые так и не были расследованы". Также ожидается, что ПАСЕ призовет Россию выполнить определенные условия.

Точный текст решения пока неизвестен, поскольку к документу подано 11 поправок, 6 из которых - от украинских членов. Россия не подала ни одной правки и с высокой вероятностью будет бороться против принятия документа в целом.

О том, как меняется отношение ПАСЕ к Украине и РФ, читайте в статье Победа флага: как ПАСЕ отказалась наказывать за символику Украины.

Европейская правда будет следить за одобрением документа.

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