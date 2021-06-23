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ПАСЕ готовится сделать решение о крымских татарах еще жестче

Среда, 23 июня 2021, 16:53

Комитет ПАСЕ по равенству и недискриминации принял поправки в резолюции в отношении крымских татар, которые сделают принятый Ассамблеей документ жестче, чем предполагалось.

Об этом сообщила народный депутат Евгения Кравчук ("Слуга народа") в среду, пишет "Европейская правда".

По ее словам, важно, что будет изменено название резолюции с нейтрального "Ситуация с крымскими татарами" на более жесткое "Нарушения прав человека, совершенные против крымских татар в Крыму".

"Только что комитет ПАСЕ по равенству и недискриминации принял большинство поправок в резолюцию по крымским татарам от украинской делегации, которые защищала я, а также коллеги-депутата из Латвии. Эти правки делают резолюцию еще жестче, подчеркивают политические причины преследований со стороны российской оккупационной власти, обращают внимание на преследование по религиозным мотивам", - отметила Кравчук на своей Facebook-странице.

Парламентская ассамблея Совета Европы в среду вечером должна рассмотреть резолюцию о ситуации с крымскими татарами.

Среди прочего, ассамблее предлагают признать, что власти РФ прибегают к "серьезным нарушениям в отношении крымских татар, включая убийства, насильственные исчезновения, которые так и не были расследованы". Также ожидается, что ПАСЕ призовет Россию выполнить определенные условия.

О том, как меняется отношение ПАСЕ к Украине и РФ, читайте в статье Победа флага: как ПАСЕ отказалась наказывать за символику Украины.

Темы: ПАСЕкрымские татары


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