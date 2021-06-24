В Бразилии зафиксировали рекордное количество новых COVID-заражений
Четверг, 24 июня 2021, 03:43
В Бразилии 22 июня зафиксировали как минимум 114 139 новых случаев COVID-19 - это рекордное количество суточных заражений.
Источник: Worldometers
Детали: До сих пор в Бразилии фиксировали максимум 98135 заражений в день.
Напомним:
- Сейчас Бразилия является одним из эпицентров пандемии в мире. Сейчас в стране более 18,1 млн случаев COVID-19.
- В стране полностью вакцинировали 11% населения.
Украинская правда