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В Бразилии зафиксировали рекордное количество новых COVID-заражений

Четверг, 24 июня 2021, 03:43
В Бразилии зафиксировали рекордное количество новых COVID-заражений

В Бразилии 22 июня зафиксировали как минимум 114 139 новых случаев COVID-19 - это рекордное количество суточных заражений.

Источник: Worldometers

Детали: До сих пор в Бразилии фиксировали максимум 98135 заражений в день.

 

Напомним:

  • Сейчас Бразилия является одним из эпицентров пандемии в мире. Сейчас в стране более 18,1 млн случаев COVID-19.
  • В стране полностью вакцинировали 11% населения.

Украинская правда

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Темы: Бразилиякоронавирус
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