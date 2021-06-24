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На саммите Украина-ЕС ожидается решение о присоединении к европейской системе транзита

Четверг, 24 июня 2021, 12:32

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что на саммите Украина-ЕС в октябре ожидается решение о присоединении Украины к европейской системе транзита.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала на конференции "Итоги шести лет имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС" в Киеве.

"Мы планируем, что на саммите Украина-ЕС будет решение о присоединении Украины к европейской системе транзита. Это работа которая уже осуществляется именно Европейским Союзом как их домашнее задание", - сказала Стефанишина.

Саммит Украина-ЕС, как ожидается, состоится в октябре.

Также, по ее словам, сфера телекоммуникационных услуг первой получит режим внутреннего рынка, что означает секторальную интеграцию в ЕС.

Как сообщалось, прогресс в выполнении Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС за 2015-2020 годы составляет 54%.

Смотрите также видео ЕвроПравды:

Темы: ЕС


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