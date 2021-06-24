Канцлер Австрии рад предложению восстановить саммиты ЕС с Путиным

Канцлер Австрии Себастьян Курц поддерживает немецко-французское предложение о восстановлении встреч на высшем уровне между Евросоюзом и Россией.

Об этом Курц сказал, прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе в четверг, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я очень рад, что наконец-то есть движение в направлении диалога с Россией. Некоторое время назад состоялся саммит Байдена с Путиным. Тогда я не только приветствовал этот саммит, но также требовал, что должен состояться разговор между Евросоюзом и Россией. Мы ближе к России, географически ближе, чем США, мы не можем ограничиться тем, чтобы наблюдать, как Россия и США ведут диалог", - считает канцлер Австрии.

По его словам, многие темы, такие как Украина и другие, касаются Евросоюза больше, чем США.

Курц также сказал, что отдельные лидеры ЕС, такие как Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, регулярно имеют прямые контакты с Путиным, в этой связи он считает возможным прямой диалог всего ЕС с российским президентом.

"Мы, Австрия, требовали, чтобы такой контакт был. Канцлер Германии сделала это также, как и некоторые другие. Я рад, что сейчас в этом направлении происходит движение... На наш взгляд, мы нуждаемся, наряду с реакцией на нарушения международного права, наряду с реакцией на нарушения прав человека, в диалоге. Когда в конце концов до этого дойдет, это будет хорошо", - добавил глава австрийского правительства.

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что приглашение президента РФ Владимира Путина на саммит с ЕС без положительных изменений в поведении России станет плохим сигналом для государств Восточного партнерства, куда входит и Украина.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС наладить переговоры на высоком уровне с президентом РФ Владимиром Путиным, пытаясь поддержать франко-германское предложение по саммиту с российским лидером

Франция и Германия в среду представили партнерам по ЕС предложение, предусматривающее как одобрение вероятности новых экономических санкций против Москвы, так и сигнал об открытости к саммиту с Путиным.

Предложение немедленно встретило сопротивление некоторых стран ЕС, особенно трех государств Балтии и Польши. Инициативу будут обсуждать в четверг на саммите Евросоюза.