Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Канцлер Австрии рад предложению восстановить саммиты ЕС с Путиным

Четверг, 24 июня 2021, 14:56

Канцлер Австрии Себастьян Курц поддерживает немецко-французское предложение о восстановлении встреч на высшем уровне между Евросоюзом и Россией.

Об этом Курц сказал, прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе в четверг, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я очень рад, что наконец-то есть движение в направлении диалога с Россией. Некоторое время назад состоялся саммит Байдена с Путиным. Тогда я не только приветствовал этот саммит, но также требовал, что должен состояться разговор между Евросоюзом и Россией. Мы ближе к России, географически ближе, чем США, мы не можем ограничиться тем, чтобы наблюдать, как Россия и США ведут диалог", - считает канцлер Австрии.

По его словам, многие темы, такие как Украина и другие, касаются Евросоюза больше, чем США.

Курц также сказал, что отдельные лидеры ЕС, такие как Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, регулярно имеют прямые контакты с Путиным, в этой связи он считает возможным прямой диалог всего ЕС с российским президентом.

"Мы, Австрия, требовали, чтобы такой контакт был. Канцлер Германии сделала это также, как и некоторые другие. Я рад, что сейчас в этом направлении происходит движение... На наш взгляд, мы нуждаемся, наряду с реакцией на нарушения международного права, наряду с реакцией на нарушения прав человека, в диалоге. Когда в конце концов до этого дойдет, это будет хорошо", - добавил глава австрийского правительства.

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что приглашение президента РФ Владимира Путина на саммит с ЕС без положительных изменений в поведении России станет плохим сигналом для государств Восточного партнерства, куда входит и Украина.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС наладить переговоры на высоком уровне с президентом РФ Владимиром Путиным, пытаясь поддержать франко-германское предложение по саммиту с российским лидером

Франция и Германия в среду представили партнерам по ЕС предложение, предусматривающее как одобрение вероятности новых экономических санкций против Москвы, так и сигнал об открытости к саммиту с Путиным.

Предложение немедленно встретило сопротивление некоторых стран ЕС, особенно трех государств Балтии и Польши. Инициативу будут обсуждать в четверг на саммите Евросоюза.

Темы: АвстрияРосcияПутин


powered by lun.ua
Главное сегодня

Лидеры ЕС отвергли предложение Меркель о "прямом контакте" с Путиным

видеоФСБ обнародовала видео с командой "Огонь" по британскому эсминцу в Черном море

Зеленский "распространил российский нарратив" – "Евросолидарность"

Постройку стены на Донбассе должны поддержать на референдуме – Зеленский

Зеленский: Ермак пришел со мной и пойдет со мной

Зеленский считает, что Медведчук и Порошенко вместе зарабатывали на войне

Все новости...
Австрия
Канцлер Австрии: мир в Европе возможен только с Россией, а не против нее
В Австрии до 1 июля отменят почти все COVID-ограничения
Австрия обеспокоена сейсмоактивностью в районе венгерской АЭС, которую достраивают россияне
Последние новости
09:10
Гривня продолжает слабеть к евро и доллару
09:04
На станции "Майдан Незалежности" пассажир упал на рельсы метро
08:57
По Чехии прокатился мощный торнадо: минимум трое погибших, сотни раненых
08:31
COVID в Украине: 876 больных и 2 405 выздоровевших за сутки
08:20
ООС: за сутки 14 нарушений "тишины" и дистанционное минирование, одного бойца ранили
08:00
Главные новости четверга и ночи: санкции против Фирташа и Фукса, отклонения "прямого контакта" ЕС с Путиным
07:50
Россиянам не советуют ехать в США из-за "высокой опасности"
07:12
Лидеры ЕС отвергли предложение Меркель о "прямом контакте" с Путиным
06:47
Суд временно отстранил Джулиани от адвокатской деятельности
06:15
Украина остается 2-й в Европе по новым смертям от коронавируса
Все новости...