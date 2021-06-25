Полицейские входили в группировку, которая "доила" и шантажировала наркозависимых – СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала в Харьковской области деятельность организованной преступной группировки, в которую входили действующие и бывшие чиновники Национальной полиции. Девятеро полицейских уже уведомлены о подозрении.

Источник: СБУ

Детали: Лидеры группы наладили механизм получения денег за непривлечение к уголовной ответственности лиц, причастных к приобретению наркотиков и психотропных.

В случае отказа платить взятки, участники группировки пытали и угрожали физической расправой.

По оперативным данным, средний размер "отступных" составлял от 200 до 500 долларов США с одного наркозависимого. Задокументировано более полусотни фактов получения злоумышленниками неправомерной выгоды.

Для реализации схемы полицейские получали от наркодилеров и через Телеграмм-каналы информацию о наркозависимых, которые пытаются приобрести запрещенные вещества.

Затем участники группировки, без соблюдения процессуальных норм, задерживали "клиентов" во время изъятия "товара" из так называемых закладок.

После этого "стражи порядка" требовали деньги от псевдозадержанных за непривлечение их к уголовной ответственности.

Во время обысков по месту проживания участников группировки, их автомобилей, а также в служебных помещениях полиции изъяты деньги, вероятно полученные преступным путем, и наркотические средства, переданные на экспертизу.

Сейчас девяти полицейским сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды, совмещенное с вымогательством) Уголовного кодекса Украины, гражданскому лицу, входившему в состав группы – по ч. 3 ст. 368 и ст. 127 (истязание) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления и привлечения других лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности.

Операцию проводили сотрудники Управления СБУ в Харьковской области совместно со следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, и при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры.