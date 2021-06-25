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Лидеры ЕС одобрили продление экономических санкций против РФ – СМИ

Пятница, 25 июня 2021, 12:36
Фото gazeta.ru

Лидеры ЕС на саммите согласились продлить еще на полгода экономические санкции против России, введенные за аннексию Крыма и дестабилизацию Донбасса.

Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, сообщает "Европейская правда".

"На фоне всех переговоров о выводах саммита по России вчера вечером лидеры ЕС также дали зеленый свет для продолжения на шесть месяцев экономических санкций против России за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины. Санкции сохраняются уже семь лет", – написал он.

Санкции были введены в 2014 году за дестабилизирующие действия России против Украины и направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора РФ, а также на сферу товаров двойного назначения.

С тех пор ЕС каждые полгода продолжает ограничения из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений Россией.

Последний раз Совет ЕС продлил экономические санкции против России 17 декабря 2020 года.

Темы: ЕСРосcиясанкции


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