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Ключевой пропутинский политик Франции проиграл выборы

Понедельник, 28 июня 2021, 11:42
Ключевой пропутинский политик Франции проиграл выборы
Тьерри Мариани

Тьерри Мариани, который является ключевым пророссийским политиком во Франции и посещал оккупированный Крым, проиграл на региональных выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Тьерри Мариани, который шел на выборы от правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен в Прованс-Лазурный берег, с 42,7% голосов оказался на втором месте - хотя по итогам предыдущего тура претендовал на победу.

В первом туре Прованс-Лазурный берег стал единственным регионом страны, где кандидат "Национального объединения" Ле Пен набрал больше голосов: за Мариани проголосовали 36,38% избирателей, тогда как его ключевой конкурент Рено Мюзелье из "Объединения правых" получил 31,9%.

После этого против него объединились все другие кандидаты и во 2-м туре Мюзелье победил, набрав убедительные 57,3%.

"По итогам кампании победила коалиционная система, что не делает чести нашим соперникам", - прокомментировал итоги Мариани, как его цитирует France Bleu.

Он заявил также, что победе Мюзелье способствовала низкая явка на выборах.

Ранее в 2017 году Тьерри Мариани проиграл на парламентских выборах. После чего отошел от собственной партии и присоединился к политсиле Марин Ле Пен (которую до того критиковал). В 2019 году Мариани был избран по списку "Национального объединения" в Европарламент, но стремился вернуться в национальную политику.

Тьерри Мариани является сторонником президента РФ Владимира Путина, женат на русской и возглавляет Ассоциацию "Франко-российский диалог". В 2017-2018 годах он, к возвращению в политику, был членом "этического комитета" российского пропагандистского канала RT.

Летом 2020 Мариани возглавил делегацию нескольких французских евродепутатов, которые поехали в оккупированный Россией Крым для наблюдения за "голосованием" по поправкам к Конституции РФ. После этого еще трое французских евродепутатов попали под санкции Украины. Сам Мариани под санкциями еще с 2015 года. Напомним, Европарламент тогда дистанцировался от визита французских депутатов, отметив, что они не являются официальной делегацией.

Местные выборы станут "лакмусовой бумажкой" перед предстоящими президентскими выборами, которые состоятся в апреле 2022 года. Об этом - видеоблоге на канале ЕП, или  на сайте в сокращенном виде: "Эффект Зеленского", чтобы победить Макрона: чего ждать от выборов во Франции.

Темы: виборыФранцияПутин
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