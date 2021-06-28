Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении габаритно-весового контроля на дорогах.

Источник: сайт президента

Детали: Документ призван законодательно закрепить возможность автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых параметров.

Также закон расширяет полномочия Укртрансбезопасности в части осуществления габаритно-весового контроля, в частности предоставляет ему право взыскивать в судебном порядке плату за проезд грузовиков, нарушающих габаритно-весовые нормы.

Кроме того, документ устанавливает ответственность грузоотправителя как первого звена в грузовых перевозках и значительно усиливает ответственность автоперевозчиков за несоблюдение габаритно-весовых норм.

Как отметили в пресс-службе, ранее Зеленский подчеркивал, что перегруженный автотранспорт, особенно в период сбора урожая, разрушает дорожную инфраструктуру. Причем речь идет не только о старых дорогах – разбиваются даже новопостроенные трассы.

Поэтому он подчеркнул важность принятия документа, который защитит дороги от разрушения излишне нагруженными автомобилями и повысит уровень безопасности дорожного движения.

Что предшествовало: Верховная Рада 3 июня приняла законопроект №3742, который является одним из двух основных документов для полноценного запуска системы габаритно-весового контроля.

Согласно тексту законопроекта ко второму чтению, за перевозку пассажиров и грузов без необходимых документов предусмотрен штраф в 17 000 грн. Для международных перевозок – 34 000 грн. За превышение по весу резиновых нормативов от 5% до более 30% штраф варьируется от 8500 грн до 51000 грн.

14 июня закон подписал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.