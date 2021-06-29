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Избиение украинца в Польше: нападавшему грозит три года тюрьмы

Вторник, 29 июня 2021, 17:20
Избиение украинца в Польше: нападавшему грозит три года тюрьмы

Мужчине, который напал на группу украинцев в районе Стшешинского озера в Познани, грозит до трех лет лишения свободы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

Как заявила пресс-секретарь полиции города Познань Марта Мруз, местная прокуратура выдвинула злоумышленнику обвинение по двум статьям уголовного кодекса, ему грозит до трех лет заключения.

"Прокуратура выдвинула задержанному обвинения по двум статьям: нанесение телесных повреждений и пренебрежение на почве национальной ненависти", - сообщила пресс-секретарь.

Она добавила, что по этим статьям лицу грозит до трех лет заключения.

Мруз также отметила, что потерпевших двое. Кроме мужчины, которого избил злоумышленник, еще один украинец дал показания в прокуратуре.

Пресс-секретарь полиции сообщила, что по решению суда агрессивного мужчину не арестовали, но он пять раз в неделю должен являться в полицейский участок.

Прокуратура готовит материалы для передачи в суд.

Как сообщалось, в польском городе Познань на группу украинцев напал агрессивно настроенный человек, один из пострадавших от удара потерял сознание.

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Темы: Польшатюрьмачрезвычайное происшествиеУкраина
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