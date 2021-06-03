Украина оказалась вне тридцатки стран, где больше всего новых COVID-больных

1 июня у 489 890 человек в мире обнаружили COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии - 134 105, в Бразилии - 94 509, в Аргентине - 35 017.

Кроме того, в Колумбии - 27 000, а в США - 16 974.

Украина с 2205 больными находится на 31 месте в мире - между Коста-Рикой (2205) и ОАЭ (2154). Среди европейских стран Украина - на 8 месте.

10 952 человек в мире умерли в сутки. По ежедневному количеству смертей Украина на 11 месте в мире, на третьем - в Европе.

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Напомним: 1 июня в Украине зафиксировали 2205 новых случаев COVID-19, среди них - 104 ребенка и 85 медработников. Кроме того, госпитализированы - 1262 человека; летальных случаев - 158; выздоровели - 9405 человек;