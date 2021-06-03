ФБР: Российские хакеры Revil стояли за атакой на JBS
Четверг, 3 июня 2021, 07:28
Российская киберпреступная группа Revil (Sodinokobi) стояла за атакой на мясоперерабатывающую компанию JBS - так заявило ФБР.
Источник: BBC со ссылкой на ФБР
Дословно: "Мы приписали атаку JBS Revil и Sodinokibi и прилагаем все усилия, чтобы привлечь виновных к ответственности".
Детали: Отмечается, что Revil - один из самых плодотворных и прибыльных киберпреступных картелей в мире. В 2019 году Revil был связан с скоординированной атакой почти на два десятка местных органов власти в Техасе.
Предыстория:
- JBS - крупнейшая в мире мясоперерабатывающая компания. Она контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней США.
- 1 июня североамериканские и австралийский филиалы JBS SA стали жертвами хакерских атак. Из-за инцидента компании пришлось отменить смены на канадском заводе и на некоторых предприятиях в США, а в Австралии пришлось полностью остановить работу.
- JBS поступило требование о выкупе от хакеров.
- Белый дом подозревает российских хакеров. Штаты связались с российским правительством по этому поводу.