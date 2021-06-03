ФБР: Российские хакеры Revil стояли за атакой на JBS

Российская киберпреступная группа Revil (Sodinokobi) стояла за атакой на мясоперерабатывающую компанию JBS - так заявило ФБР.

Источник: BBC со ссылкой на ФБР

Дословно: "Мы приписали атаку JBS Revil и Sodinokibi и прилагаем все усилия, чтобы привлечь виновных к ответственности".

Детали: Отмечается, что Revil - один из самых плодотворных и прибыльных киберпреступных картелей в мире. В 2019 году Revil был связан с скоординированной атакой почти на два десятка местных органов власти в Техасе.

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