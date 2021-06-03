ВАКС приговорил судью к 6 годам с конфискацией за взятку в тысячу евро

В четверг, 3 июня, Высший антикоррупционный суд объявил обвинительный приговор судьи Броварского горрайонного суда Киевской области Анне Билык за взятку в тысячу евро.

Источник: САП, Transparency international

Детали: По приговору суда ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией автомобиля и земельного участка в Броварах и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением правосудия, сроком на 3 года.

Отмечается, что ВАКС признал судью виновной в получении 1000 евро взятки за принятие решения о возврате изъятого имущества в рамках дела об административном правонарушении.

Антикорсуд напоминает, что приговор может быть обжалован в течение 30 дней.

Предыстория: Судью задержали в июне 2017 года во время получения взятки.