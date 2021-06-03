Рада вернула тюрьму за ложь в декларациях с неоднозначными поправками

Верховная Рада вернула наказание в виде лишения свободы за ложь чиновников в имущественных декларациях, которую осенью отменил Конституционный суд, но с поправками, которые смягчают ответственность за декларирование имущества родственников или непредставление декларации.

Источник: рассмотрение в парламенте проекта закона №4651, пост главы "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина, "Европейская правда"

Детали: Народные депутаты 307 голосами приняли во втором чтении и в целом законопроект №4651.

Они внесли изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Речь идет о положениях статьи 366-2 УКУ (декларирования недостоверной информации) и 366-3 УКУ (непредставление декларации).

За умышленно ложное декларирование должностным лицам теперь может грозить штраф, общественные работы или ограничение свободы до 2 лет, если несоответствие задекларированного с реальными доходами составляет от 500 до 2 000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (от 1,1 млн до 4,5 млн грн сейчас).

Если несоответствие превышает 2 000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (4,5 млн грн сейчас), предусмотрены штраф 4-5 тысяч необлагаемых минимумов доходов, общественные работы, ограничение или лишение свободы на срок до 2 лет, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

При рассмотрении законопроекта нардепы поддержали две правки "слуг народа" – №50 Игоря Фриса и №59 Алексея Ковалева.

Фрис представил свою поправку так: "В этой правке четко указывается, какие сведения известны, какие предоставлены членом семьи декларанта декларанту для указания в декларации".

Комитет не поддержал поправку Фриса, но народные депутаты дали за нее 304 голоса.

Ковалев, в свою очередь, сказал: "За неподачу деклараций есть лишение свободы до 2 лет. Я думаю, что это чрезмерное наказание. Моей правкой предлагается ограничение свободы, а не лишение".

Эту поправку поддержал 251 нардеп, хотя Александр Бакумов ("Слуга народа") сказал, что комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддерживал идею оставить именно лишения свободы, а не ограничение свободы, ибо: "Человеку будет выгоднее тогда вообще не подать декларацию, потому что там будет ограничение свободы в санкции этой статьи в отличие от того, чтобы соврать – и тогда ответственность будет именно лишение свободы".

Шабунин заявил, что "Рада фактически уничтожила систему электронного декларирования, откорректировав правками президентский законопроект №4651".

По его словам, поправка Фриса "делает невозможным наказание за ложь в отношении имущества родственников (даже если декларант знает об имуществе!)".

Теперь указывать имущество, которым пользуется или владеет член семьи, надо только когда сам член семьи предоставил такую ​​информацию декларанту, а ранее декларант должен был указать всю известную ему информацию, пояснил он.

Шабунин надеется, что президент Владимир Зеленский ветирует это, иначе, мол, придется "попрощаться с европейской интеграцией".

Правкой Ковалева, по словам Шабунина, "депутаты снесли наказание в виде лишения свободы за умышленное непредставление деклараций".

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