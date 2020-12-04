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Рада вернула наказание за ложь в декларации

Пятница, 4 декабря 2020, 13:02
Фото с сайта ВР

Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование – за ложь о состоянии предусмотрен штраф и ограничение свободы.

Источник: заседание парламента 4 декабря

Прямая речь спикера ВР Дмитрия Разумкова: "За 289. Решение принято".

Детали: Депутаты голосовали за компромиссный законопроект №4460-д, созданный на основе президентского законопроекта №4434 и наработанного рабочей группой №4441.

Разумков пообещал, что подпишет закон 7 декабря, чтобы его успели опубликовать до Нового года. Он также поинтересовался, планирует ли кто-то из нардепов блокировать его постановлениями. Парламентарии заверили, что блокировать не собираются.

Что в законе: Согласно документу, умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию на сумму от 500 до 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (сейчас это от 1,3 до 9 миллионов гривен – ред.) наказывается штрафом от 2,5 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 42,5 до 51 тысячи гривен – ред.) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Умышленное внесение субъектом декларирования недостоверных сведений от 4 тысяч прожиточных минимумов (сейчас 9 миллионов гривен) наказывается штрафом от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов (от 51 до 85 000 гривен) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или ограничением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Умышленное непредставление декларации наказывается штрафом от 2,5 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Что было раньше: Комитет по вопросам правоохранительной деятельности 3 декабря заявил, что будет предлагать Верховной Раде принять компромиссный законопроект о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование – в нем предусмотрены штраф и ограничение свободы.

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Предыстория:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.
  • Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
  • 16 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал создать работу группу для решения конституционного кризиса в Украине. 
  • 18 ноября Совгиря сообщила, что в Верховной Раде создали рабочую группу, которая за 2 недели должна разработать законопроекты по электронному декларированию и деятельности Конституционного суда. 
  • 27 ноября в Верховной Раде зарегистрировали президентский законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации.

Ирина Балачук, УП
Темы: Верховная Радазаконодательстводекларации


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