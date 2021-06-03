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Россия и Беларусь договорились вместе бороться с Западом

Четверг, 3 июня 2021, 15:12
Россия и Беларусь договорились вместе бороться с Западом
Фото slovoidilo.ua

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и глава КГБ Беларуси Иван Тертель договорились совместно бороться с "деструктивной деятельностью Запада" против "Союзного государства".

Источник: сайт КГБ Беларуси

Дословно: "СВР России и КГБ Беларуси в духе традиционно братских отношений договорились о ведении совместной работы по противодействию деструктивной деятельности Запада, нацеленной на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на пространстве Союзного государства".

Детали: Сообщается, что встреча руководителей спецслужб состоялась 3 июня в Витебске.

Они обсудили результаты и перспективы взаимодействия в сфере "обеспечения национальных интересов России и Беларуси в условиях агрессивной политики США и стран Запада на российском и белорусском направлениях".

Также на встрече отметили важность консолидации усилий, "направленных на укрепление потенциала Москвы и Минска в деле противостояния глобальным вызовам и новым угрозам безопасности Союзного государства".

Для справки: Союзное государство – конфедеративный союз Российской Федерации и Республики Беларусь с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.

Сначала 2 апреля 1996 было подписано соглашение о создании "глубоко интегрированного политически и экономически" Сообщества России и Беларуси.

Далее в 1997 году это сообщество было преобразовано в Союз Беларуси и России. В обоих соглашениях речь шла о сохранении государственного суверенитета обеих сторон, но согласование внешней политики, а также глубокую экономическую интеграцию и даже, согласно Уставу и Договору о Союзе Беларуси и России, единое гражданство.

В декабре 1999 году был подписан договор о создании Союзного государства.

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Предыстория: 

  • Премьер-министр Беларуси Роман Головченко после совещания с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко заявил о финишной прямой в согласовании интеграции с Россией. 
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что кроме угроз со стороны России, сейчас для Украины существуют и риски со стороны Беларуси.

Украинская правда

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Темы: РосcияБеларусьСШАЕвропа
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