МОЗ начал записывать на вакцинацию желающих с ОРДЛО и аннексированного Крыма
Министерство здравоохранения начало записывать желающих сделать прививку против коронавируса из оккупированного Крыма и временно неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей.
Источник: пресс-служба МОЗ
Детали: В министерстве сообщили, что начали записывать на прививки против COVID-19 граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях.
В частности, речь идет о тех, кто относится к приоритетным группам (пожилые люди в возрасте 65 лет и старше).
Запись происходит по номеру контакт-центра Минздрава: 0800 60 20 19.
Сообщается, что во время разговора оператору надо сообщить ваш населенный пункт (уточнив, что сейчас он временно оккупирован), указать данные и выбрать наиболее удобный пункт прививки.
Оператор после записи на вакцинацию пришлет СМС-сообщение или э-письмо с уникальным идентификатором.
Этот идентификатор также передадут в Госпогранслужбу, чтобы человека смогли беспрепятственно пропустить на подконтрольную правительству территорию.
Чтобы записаться на получение второй дозы вакцины надо будет снова позвонить в контакт-центр МОЗ.
По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, вакцинация будет происходить в определенных опорных больницах, а вакцину уже завезли.
Иммунизация будет проводиться вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech в 10 пунктах прививки на подконтрольных территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей.
Эти пункты расположены вблизи контрольных пунктов въезда-выезда.
Напомним:
- С начала прививочной кампании привито 1 076 795 человек, из них одну дозу вакцины получили 1 076 793 человека, полностью иммунизированы – 138 090 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
- По состоянию на 3 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 625 073 человека.
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