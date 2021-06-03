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МОЗ начал записывать на вакцинацию желающих с ОРДЛО и аннексированного Крыма

Четверг, 3 июня 2021, 15:54

Министерство здравоохранения начало записывать желающих сделать прививку против коронавируса из оккупированного Крыма и временно неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей.

Источник: пресс-служба МОЗ

Детали: В министерстве сообщили, что начали записывать на прививки против COVID-19 граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях.

В частности, речь идет о тех, кто относится к приоритетным группам (пожилые люди в возрасте 65 лет и старше).

Запись происходит по номеру контакт-центра Минздрава: 0800 60 20 19.

Сообщается, что во время разговора оператору надо сообщить ваш населенный пункт (уточнив, что сейчас он временно оккупирован), указать данные и выбрать наиболее удобный пункт прививки.

Оператор после записи на вакцинацию пришлет СМС-сообщение или э-письмо с уникальным идентификатором.

Этот идентификатор также передадут в Госпогранслужбу, чтобы человека смогли беспрепятственно пропустить на подконтрольную правительству территорию.

Чтобы записаться на получение второй дозы вакцины надо будет снова позвонить в контакт-центр МОЗ.

По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, вакцинация будет происходить в определенных опорных больницах, а вакцину уже завезли.

Иммунизация будет проводиться вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech в 10 пунктах прививки на подконтрольных территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

Эти пункты расположены вблизи контрольных пунктов въезда-выезда.

 

Напомним:

  • С начала прививочной кампании привито 1 076 795 человек, из них одну дозу вакцины получили 1 076 793 человека, полностью иммунизированы – 138 090 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
  • По состоянию на 3 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 625 073 человека.

Читайте также: Три месяца прививок позади. Становится ли Украина ближе к коллективному иммунитету к коронавирусу?

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: вакцинацияУкраинаОРДЛОКрымкоронавирус


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