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Фиала рассказал о знакомстве и инвестициях Сороса

Четверг, 3 июня 2021, 17:00
Фото Дмитрия Ларина, УП

Гендиректор Dragon Capital и новый владелец "Украинской правды" Томаш Фиала заявляет, что знаком с Джорджем Соросом, работал с ним в инвестфонде, но разговоры о том, что его компания правая рука Сороса – это преувеличение.

Источник: Фиала в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Говорить, что мы какая-то рука Сороса – это преувеличение. У нас в управлении своих денег и денег сoинвесторов около 1 миллиарда долларов, и в них деньги Сороса занимают 20 млн долл. Это 2%".

Детали: По словам Фиалы, он познакомился с Соросом в 2014 году в Нью-Йорке. Там он рассказал, "что происходит в Украине – сделал презентацию по макроэкономике, по инвестициям, и вообще по всему, что происходит".

И спустя где-то неделю после той встречи, коллеги Сороса сказали, что им понравилось то, что они услышали, и они хотели бы инвестировать в Украину и оформить это в форме инвестфонда.

Фиала добавил, что тогда в Dragon Capital New Ukraine Fund он и компания Сороса вложили по 30 млн долларов.

По его словам, у него сложилось мнение, что Сорос настроен антироссийски, антидиктаторски, продемократически, что "ему важно чтобы Украина наконец оторвалась от советского прошлого и от России", и что он хотел "помогать делать Украину успешной", подталкивать к реформам.   

Фиала рассказал, что кроме 30 млн долларов, внесенных в Dragon Capital New Ukraine Fund, Сорос инвестировал еще 10 млн долларов в компанию Dragon Capital по недвижимости – NUPEH. 

Этой компании принадлежит 5 объектов недвижимости: 2 больших склада, два офисных и один торговый центр в Киеве.

Фиала подчеркнул, что Сорос эти деньги Dragon Capital "не подарил, а инвестировал вместе" с ними. И сейчас компания уже частично выплатили ему "достаточно приличные дивиденды".

Фиала добавил, что вместе с коллегами гордится, что Сорос выбрал именно их, поскольку "это честь, признание", что все они делают правильно. 

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Фиалаинвестиции


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