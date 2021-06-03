Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Одиозного политтехнолога РФ не пустили в Украину: прилетел из Дубая

Четверг, 3 июня 2021, 17:17

На границе с Украиной завернули российского политтехнолога Игоря Шувалова, которому запрещен въезд в нашу страну.

Источник: пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП, информированный источник УП в правоохранительных органах

Детали: Демченко сообщил, что 3 июня в аэропорту "Борисполь" пограничники отказали в пропуске российскому политтехнологу 1969 года, который прилетел в Украину авиарейсом из Дубая.

Во время паспортного контроля пассажиров самолета сотрудники ГПСУ установили, что в отношении него есть запрет на въезд. Его отправили обратным рейсом.

По данным источника УП, речь идет об Игоре Шувалове.

Предыстория:

  • В 2017 году Игорь Шувалов был выдворен украинскими пограничниками за пределы Украины с запретом въезда сроком на 5 лет. По оперативным данным, "антиукраинскую деятельность Шувалова использовали спецслужбы Российской Федерации в активных мероприятиях воздействия по освещению специально подготовленных и резонансных сведений через средства массовой информации".
  • Будучи гражданином России, Шувалов вел активную деятельность в Украине еще со времен Кучмы, когда работал на голову его администрации Медведчука. Шувалова фактически считали ответственным за информационную политику режима Януковича.
  • В 2018 году стало известно, что Шувалов подал в суд иск об отмене запрета въезда в Украину.

Украинская правда
Темы: пропагандаПограничная служба


powered by lun.ua
Главное сегодня

США объявили о предоставлении Украине вакцин от коронавируса

Зеленский будет ветировать свой закон, который "испортили" в Раде

фотоВ Украину прибыли еще 700 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Одиозного политтехнолога РФ не пустили в Украину: прилетел из Дубая

Садового избрали главой Палаты местных властей при президенте, Филатов - зам

обновленоЗаконопроект об олигархах направлен лично против Порошенко – "ЕС"

Все новости...
пропаганда
Россия оштрафовала Google на 4 миллиона
СБУ разоблачила ботоферму, которая работала в интересах России
СБУ разоблачила ботоферму, которой руководили из России
Последние новости
20:27
Украине нужно усиливать границу с Беларусью – Пограничная служба
19:46
США объявили о предоставлении Украине вакцин от коронавируса
19:45
Большую кольцевую в Киеве смогут строить без открытых тендеров
19:38
Послом Чехии в Украине может стать дипломат с российским шлейфом
19:31
В мае в Украине зарегистрировали 33 тысячи подержанных иномарок – ассоциация
19:26
Украина, Канада, Швеция и Британия выдвинули требования Ирану за сбитый самолет МАУ
19:23
ЕС: крымский "приговор" Чубарову – незаконный
19:03
Зеленский будет ветировать свой закон, который "испортили" в Раде
19:00
Президиум Конгресса местных властей будет собираться ежемесячно – Ермак
18:55
НБУ продал золотых памятных монет на более чем 2 миллиона
Все новости...