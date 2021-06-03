Одиозного политтехнолога РФ не пустили в Украину: прилетел из Дубая

На границе с Украиной завернули российского политтехнолога Игоря Шувалова, которому запрещен въезд в нашу страну.

Источник: пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП, информированный источник УП в правоохранительных органах

Детали: Демченко сообщил, что 3 июня в аэропорту "Борисполь" пограничники отказали в пропуске российскому политтехнологу 1969 года, который прилетел в Украину авиарейсом из Дубая.

Во время паспортного контроля пассажиров самолета сотрудники ГПСУ установили, что в отношении него есть запрет на въезд. Его отправили обратным рейсом.

По данным источника УП, речь идет об Игоре Шувалове.

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