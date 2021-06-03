Одиозного политтехнолога РФ не пустили в Украину: прилетел из Дубая
Четверг, 3 июня 2021, 17:17
На границе с Украиной завернули российского политтехнолога Игоря Шувалова, которому запрещен въезд в нашу страну.
Источник: пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП, информированный источник УП в правоохранительных органах
Детали: Демченко сообщил, что 3 июня в аэропорту "Борисполь" пограничники отказали в пропуске российскому политтехнологу 1969 года, который прилетел в Украину авиарейсом из Дубая.
Во время паспортного контроля пассажиров самолета сотрудники ГПСУ установили, что в отношении него есть запрет на въезд. Его отправили обратным рейсом.
По данным источника УП, речь идет об Игоре Шувалове.
Предыстория:
- В 2017 году Игорь Шувалов был выдворен украинскими пограничниками за пределы Украины с запретом въезда сроком на 5 лет. По оперативным данным, "антиукраинскую деятельность Шувалова использовали спецслужбы Российской Федерации в активных мероприятиях воздействия по освещению специально подготовленных и резонансных сведений через средства массовой информации".
- Будучи гражданином России, Шувалов вел активную деятельность в Украине еще со времен Кучмы, когда работал на голову его администрации Медведчука. Шувалова фактически считали ответственным за информационную политику режима Януковича.
- В 2018 году стало известно, что Шувалов подал в суд иск об отмене запрета въезда в Украину.
Украинская правда